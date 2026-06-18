Выпускникам предлагают повысить баллы ЕГЭ: россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Рособрнадзор: мошенники предлагают школьникам повысить баллы ЕГЭ за деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На фоне проведения государственной аттестации мошенники начали предлагать выпускникам повысить баллы ЕГЭ за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Мошенники предлагают выпускникам за денежное вознаграждение „повысить“ экзаменационные баллы, организовать внеочередную пересдачу или обеспечить поступление в вуз «по связям», - говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре напомнили, что подобные предложения не имеют никаких реальных оснований и являются противоправными. Также в ведомстве рассказали о создании фейковых сайтов для проверки результатов ЕГЭ, деятельность которых направлена на сбор конфиденциальной информации граждан.

Мошенники также рассылают смс и ссылки на фальшивые сайты, либо предлагают подтвердить место в вузе через подозрительную ссылку.