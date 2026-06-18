МО Польши: США поддерживают создание постоянной военной базы в республике Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты поддерживают идею о создании постоянной военной базы на территории Польши. Об этом заявил глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Военный министр (США - прим. ред.) со всей его командой и США положительно относятся к предложению Польши о создании постоянной базы американских войск на территории нашей страны», - заявил он по итогам переговоров с американским главой Минобороны Питом Хегсетом.

Ранее Польша направила США официальное предложение о создании постоянной военной базы в республике. Как заявлял Косиняк-Камыш, это может расширить приверженность американской администрации безопасности Польши. Сейчас на территории страны уже находятся порядка 10 тысяч военнослужащих США. При этом Вашингтон продолжает наращивать военное присутствие в республике.