Джарвис: Британия закупит для Украины 350 ракет и 150 тысяч беспилотников Фото: REUTERS.

Великобритания намерена приобрести для киевского режима до конца текущего года 350 ракет, в том числе 100 перехватчиков к американской системе противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также 150 тысяч беспилотников и радары. Об этом заявил новый министр обороны Соединенного королевства Дэн Джарвис.

Днем ранее стало известно, что британский премьер Кир Стармер не смог найти дополнительные средства на финансирование армии страны после отставки министра обороны Джона Хили, который назвал оборонный бюджет недостаточным.

Как писал сайт KP.RU, ранее в совместном заявлении лидеров G7 по геополитическим вопросам, принятом на саммите во Франции, сообщалось о намерении стран «Большой семерки» наращивать поставки киевскому режиму систем ПВО и вооружений большой дальности. Указывалось на готовность рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензий, которые позволят увеличить объем ее собственного военного производства.