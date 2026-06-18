Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2026 14:34

Против Тины Кароль возбуждено дело: в чем обвиняют певицу

Против певицы Тины Кароль возбуждено дело за донаты ВСУ
Сергей КУДРИН
Против певицы Тины Кароль возбуждено дело за донаты ВСУ

Против певицы Тины Кароль возбуждено дело за донаты ВСУ

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В Харьковской области Управление внутренних дел военно-гражданской администрации открыло уголовное дело против певицы Тины Кароль. Ее обвиняют в поддержке украинских вооруженных формирований и распространении ложных сведений о ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«Управлением внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении украинской певицы Либерман Татьяны Григорьевны 25.01.1985 г. р., выступающей под псевдонимом Тина Кароль, по признакам совершения преступлений, предусмотренных статьями о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и финансировании вооруженных формирований Украины», - сказано в сообщении.

Санкции статей предусматривают до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено из-за систематической поддержки Кароль украинских военизированных структур. Также певица посещала позиции украинских подразделений в Харьковской области и распространяла там русофобские лозунги.

Ранее KP.RU сообщил, что жителя Североморска приговорили к 14 годам лишения свободы за финансирование ВСУ и СБУ.