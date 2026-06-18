Против Тины Кароль возбуждено дело: в чем обвиняют певицу

Против певицы Тины Кароль возбуждено дело за донаты ВСУ Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В Харьковской области Управление внутренних дел военно-гражданской администрации открыло уголовное дело против певицы Тины Кароль. Ее обвиняют в поддержке украинских вооруженных формирований и распространении ложных сведений о ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«Управлением внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении украинской певицы Либерман Татьяны Григорьевны 25.01.1985 г. р., выступающей под псевдонимом Тина Кароль, по признакам совершения преступлений, предусмотренных статьями о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и финансировании вооруженных формирований Украины», - сказано в сообщении.

Санкции статей предусматривают до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено из-за систематической поддержки Кароль украинских военизированных структур. Также певица посещала позиции украинских подразделений в Харьковской области и распространяла там русофобские лозунги.

Ранее KP.RU сообщил, что жителя Североморска приговорили к 14 годам лишения свободы за финансирование ВСУ и СБУ.