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НовостиПолитика18 июня 2026 14:43

«Ему бы в камеры тюремные, а он все в репортажные суется»: Захарова высказалась о поведении Зеленского на саммите G7

Захарова: Зеленский - мурло, которое засовывало физиономию в каждую камеру на G7
Мария МАМАЕВА
Захарова: Зеленский - мурло, которое засовывало физиономию в каждую камеру на G7

Захарова: Зеленский - мурло, которое засовывало физиономию в каждую камеру на G7

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «мурлом» главу киевского режима Владимира Зеленского, который засовывал свою физиономию в каждую камеру на саммите G7. Об этом дипломат заявила во время брифинга

«Мы видели в репортажах, как вот это киевско-режимное мурло постоянно засовывало свою физиономию во все камеры - ему бы в камеры тюремные засунуть, а он все время в репортажные суется», - иронично отметила Захарова.

Представитель МИД сказала, что лидеры стран G7 пытались использовать присутствие Зеленского на мероприятии в качестве давления на президента США Дональда Трампа. Европейцы пытались выставить все так, словно глава Белого дома солидарен с антироссийской позицией ЕС и Киева.

Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова обратила внимание на странности в поведении Зеленского и лидеров стран G7 на саммите во Франции. По ее словам, там совершались какие-то ритуалы.