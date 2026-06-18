Демограф опроверг мрачный прогноз ученых о сокращении населения Земли к 2064 году

Эксперт усомнился в сценарии исчезновения половины человечества к 2064 году. Фото: V.Vanacore/Shutterstock/Fotodom

Численность населения Земли в ближайшие десятилетия продолжит расти, несмотря на прогнозы о возможном резком сокращении человечества. Такую оценку дал философ и демограф Андрей Коротаев, комментируя исследование итальянских ученых, которые допустили уменьшение населения планеты вдвое уже к 2064 году. Об этом пишет «Ридус».

«Ближайшие годы рост населения Земли будет все-таки продолжаться, хоть и фактически только за счет тропической Африки. Есть еще заметное количество стран, где сохраняется рождаемость 4-5 детей на женщину. Она сокращается достаточно медленно», – отметил Коротаев.

По словам эксперта, сценарий сокращения населения планеты на 50% к 2064 году выглядит крайне маловероятным. Коротаев напомнил, что, согласно прогнозам ООН, естественная убыль населения в мировом масштабе ожидается ближе к концу 2080-х годов.

При этом снижение численности людей действительно может начаться несколько раньше, однако реальная динамика, по мнению демографа, будет значительно мягче, чем предполагает экстремальный сценарий итальянских исследователей.

Ранее политолог Дмитрий Егорченков высказал мнение о существовании идей у мировой элиты по значительному сокращению населения Земли.