Стала известна дата начала официальных предзаказов GTA 6

Американская студия Rockstar Games официально сообщила, что предзаказы на игру Grand Theft Auto VI (GTA 6) начнутся 25 июня этого года. Фото: Bangla press/Shutterstock/Fotodom

Американская студия Rockstar Games официально сообщила, что предзаказы на игру Grand Theft Auto VI (GTA 6) начнутся 25 июня этого года. Соответствующее заявление компания-разработчик опубликовали в соцсети X.

«Предзаказы на Grand Theft Auto VI официально начнутся 25 июня в цифровых магазинах и у отдельных розничных продавцов», – говорится в сообщении.

Также Rockstar Games представила и официальную обложку игры.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года Rockstar Games повторно отложила выход GTA 6 и перенесла его с мая на ноябрь 2026 года. Разработчик видеоигр принес извинения за задержку с выпуском игры, пояснив, что дополнительные месяцы будут направлены на то, чтобы довести GTA 6 до уровня, соответствующего ожиданиям поклонников.

Напомним, с момента выхода предыдущей части франшизы в 2013 году прошло 13 лет. Первый трейлер GTA 6 появился спустя 10 лет после выхода прошло GTA, в декабре 2023 года.