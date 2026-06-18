"Уважаемые соседи ткнули пальцем в глаз": Экс-премьер Польши раскритиковал прославление Киевом нацистов УПА*

Экс-премьер Моравецкий: Прославляя УПА*, Украина ткнула пальцем в глаз Польше Фото: REUTERS.

Киев желает насолить Варшаве, и поэтому "ткнул пальцем в глаз", присвоив подразделению ВСУ имя "героев УПА*" (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом в интервью радиостанции RMF24 бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я уважаю наших соседей, в том числе и тех, кто относится к нам крайне враждебно. В то же время, назвав воинскую часть именем «героев УПА*», украинцы ткнули нам пальцем в глаз", - сказал политик.

По его мнению, украинцы сделали это полякам назло. Нельзя делать вид, что ничего не происходит, отметил он.

Моравецкий уверен, что Польшу в очередной раз обыграли. Он обвинил польские власти в отсутствии напористости в отношениях с Украиной.

Как писал сайт KP.RU, при этом ранее Моравецкий высказался против инициативы о прекращении помощи киевскому режиму, признавшись, что ему предпочтительнее, чтобы в танках гибли украинские, а не польские военные. Так бывший премьер Польши прокомментировал инициативу кандидата на пост премьер-министра от правой партии «Право и справедливость» Пшемыслава Чарнека прекратить военную помощь Украине до тех пор, пока глава киевского режима не отменит свое решение о присвоении подразделению ВСУ наименования "имени героев УПА*".

*признана экстремистской и запрещена в России.