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НовостиПолитика18 июня 2026 15:00

"Как возбудились-то наши заклятые партнеры": Военкор Коц о новых поставках оружия Киеву после ударов по Москве

Военкор Коц: Европа даст киевскому режиму оружие за удары по Москве
Авторы (2):
Александр КОЦ
Сергей ГАПЧУК
Военкор Коц: Европа даст киевскому режиму оружие за удары по Москве

Военкор Коц: Европа даст киевскому режиму оружие за удары по Москве

Фото: REUTERS.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц заявил, что европейские кураторы намерены передать киевскому режиму новую партию вооружений за атаки на Москву.

Журналист напомнил, что в день самого массированного за всю спецоперацию налета дронов на Москву страны Европы объявили о новых пакетах военной помощи для Киева. Так, Британия пообещала купить для ВСУ 350 ракет, 150 тысяч дронов и радары. Германия выделит 400 млн долларов из которых 200 млн пойдет на закупку американского оружия, столько же – на ракеты к Patriot. Нидерланды объявили, что профинансируют закупки вооружений на 500 млн евро.

"Как возбудились-то наши заклятые партнеры от вида черного дыма над российской столицей – сразу начали обещать Украине горы оружия", - написал военкор.

По его словам, в этой ситуации с Лондоном все понятно, поскольку Москва для него веками была костью в горле. И энтузиазм немцев понять можно – чуть-чуть в 1941-м до "цитадели большевизма" не дошли. Коц отметил, что еще могут подключиться французы, чьи предки уже видели горящую Москву, но в итоге принимали русские войска в Париже.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 18 июня российские средства ПВО сбили 555 дальнобойных украинских дронов. Над столичным регионом — 180. Коц отметил, что не сомневается, что и остальные были предназначены для Москвы, но были уничтожены над другими регионами страны.