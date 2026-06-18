Правнук Брежнева попал в базу «Миротворца». Фото: кадр из шоу "Пусть говорят"

Антон Милаев, приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", это следует из данных ресурса.

Поводом для публикации персональных данных Милаева стало его участие в специальной военной операции. Владельцы сайта обвиняют его в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны.

Сайт киевского режима "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На ресурсе не раз публиковались личные данные несовершеннолетних, а также сведения о ряде российских деятелей культуры и граждан из разных стран.

Недавно вражеский сайт внес в свою базу данных олимпийских чемпионов по дзюдо Беслана Мудранова и боксу Рахима Чахкиева, обвинив их в поддержке специальной военной операции и покушении на суверенитет Украины. Вместе с ними в список попали главный тренер женского футбольного клуба "Динамо" Максим Зиновьев, гендиректор Татьяна Черная и белорусская футболистка Анастасия Шлапакова.