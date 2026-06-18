У холостяков чаще появляется онкология: биолог прокомментировала сенсационное исследование

Биолог рассказала, почему семейные люди реже болеют раком. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Брак может быть связан не только с личным счастьем, но и со здоровьем. Американские ученые выяснили, что люди, никогда не состоявшие в браке, чаще сталкиваются с различными видами онкологических заболеваний. Биолог, популяризатор науки Ирина Якутенко прокомментировала результаты масштабного исследования. Об этом пишет mk.ru.

«Разумеется, сам по себе штамп в паспорте ничего не меняет в состоянии здоровья. Причины защитного эффекта брака можно разделить на две группы», – говорит Якутенко.

По словам эксперта, дело не столько в самом браке, сколько в образе жизни. Семейные люди чаще получают социальную поддержку, внимательнее относятся к своему здоровью, вовремя проходят обследования. На статистику могут влиять курение, злоупотребление алкоголем, рискованное сексуальное поведение.

Исследование охватило более 4 миллионов случаев рака и показало, что у людей, никогда не вступавших в брак, риск развития многих видов онкологии оказался в 1,5-3 раза выше. Особенно заметной разница была для рака шейки матки, анального канала, пищевода, печени, легких, толстой кишки и ряда других заболеваний.

Ранее международное исследование с участием около 1,5 миллиона человек выявило связь между регулярным употреблением сладких напитков и повышенным риском развития рака печени. Избыток сахара в жидкой форме может негативно влиять на орган, пишет «Царьград».