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НовостиПолитика18 июня 2026 15:28

Сальдо высказался о ситуации с транспортным сообщением между Херсонской областью и Крымом

Сальдо: Транспортное сообщение с Крымом сохраняется, несмотря на атаки ВСУ
Сергей ГАПЧУК
Сальдо: Транспортное сообщение с Крымом сохраняется, несмотря на атаки ВСУ

Сальдо: Транспортное сообщение с Крымом сохраняется, несмотря на атаки ВСУ

Фото: Сергей ВОРОБЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжается, несмотря на удары украинских боевиков по дорогам и мостам. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере "Макс".

"Временные ограничения создают неудобства. Но транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой сохраняется", - написал глава региона.

По его словам, все профильные службы работают по этому вопросу. Сальдо держит ситуацию на личном контроле.

Как писал сайт KP.RU, глава Херсонской области заявил, что власти региона намерены восстановить мосты в Крым, поврежденные в результате атак украинских боевиков. Он уточнил, что уже имеются технические решения.

Ранее Владимир Сальдо рассказал о двух маршрутах, по которым можно попасть в Крым из Херсонской области.