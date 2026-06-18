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НовостиПолитика18 июня 2026 15:23

Ушаков: Турция подтвердила готовность выделить площадку для контактов по Украине

Ранее Ушаков отметил, что Турция играет важную роль в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине
Сергей ГАПЧУК
Ушаков: Турция подтвердила готовность выделить площадку для контактов по Украине

Ушаков: Турция подтвердила готовность выделить площадку для контактов по Украине

Фото: REUTERS.

Власти Турции подтвердили готовность предоставить площадку для дальнейших контактов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом Первому каналу заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях саммита Россия-АСЕАН.

Представитель Кремля напомнил, что раньше несколько раундов переговоров между Москвой и Киевом уже состоялись на турецкой территории.

"И вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию - это было подтверждено", - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Юрий Ушаков отметил, что Турция играет важную роль в процессе мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Он подчеркивал, что Турция уже не первый раз предоставляет переговорную площадку в Стамбуле для прямых встреч делегаций России и Украины по разрешению ситуации. Москва выражает признательность Анкаре за участие в процессе достижения мира, добавил помощник президента РФ.