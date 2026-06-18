Путин пригласил участников саммита Россия-АСЕАН посетить Сабантуй Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин пригласил участников саммита Россия - АСЕАН задержаться в Казани и посетить праздник Сабантуй. Об этом глава государства высказался в заявлении по итогам мероприятия.

«Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то, уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление», - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия всегда рада иностранным гостям и интересу, который они проявляют к культуре и народным традициям страны. По словам Путина, Сабантуй является одним из примеров таких древнейших обычаев.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин выступил на саммите Россия-АСЕАН в Казани. Президент подчеркнул, что страны ассоциации и РФ поддерживают справедливую систему мироустройства, выступая за ее формирование на глобальной арене.