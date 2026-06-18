В Хмельницкой области мужчина открыл стрельбу из автомата по зданию ТЦК Фото: REUTERS.

На Украине в Хмельницкой области неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата по зданию ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата в РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, после нескольких выстрелов украинец скрылся с места происшествия. Позже мужчина был задержан. По некоторой информации, он был пьян и стал стрелять после ссоры с военными ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский министр обороны Михаил Федоров признал, что процедура мобилизации в стране вызывает все больше возмущения среди граждан. По его словам, подходы к мобилизации нужно менять. Поэтому власти сделали упор на материальное поощрение контрактников и анонсировал запуск контрактной системы для личного состава штурмовых и пехотных частей.

В апреле в селе Верба Ровенской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и ТЦК. В результате были ранены двое сотрудников. Нападавший скрылся.