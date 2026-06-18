Когда усталость требует обращения к врачу: терапевт назвала опасные симптомы

Обратиться к врачу стоит, если усталость сопровождается потерей веса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Постоянная усталость не всегда связана с высокой нагрузкой или недосыпом. Если слабость сохраняется даже после отдыха, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем, рассказала заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Главное отличие обычной усталости от патологической – восстановление. Если после выходных, отпуска, хорошего сна и правильного рациона силы не возвращаются – это повод насторожиться», – предупредила медик.

По словам специалиста, обратиться к врачу стоит, если усталость сопровождается потерей веса без видимой причины, длительным повышением температуры, увеличением лимфоузлов, сильной ночной потливостью, одышкой или болью в груди. Насторожить также должны бледность или желтоватый оттенок кожи и слизистых.

Для выяснения причин хронической слабости врач рекомендует начать с базовых обследований. В первую очередь стоит проверить общий анализ крови и уровень ферритина, чтобы исключить анемию и дефицит железа. Также полезно сдать анализ на ТТГ, показатели глюкозы, гликированный гемоглобин, а также проверить уровень витаминов D и B12.

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