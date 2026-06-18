Вэнс заявил, что США фактически сняли блокаду морских портов Ирана Фото: REUTERS.

США фактически сняли блокаду морских портов Ирана, а Исламская республика стала позволять торговым судам проходить через Ормузский пролив. Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме американский вице-президент Джей Ди Вэнс, прокомментировав подписание Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании.

"Иранцы вторую ночь подряд не обстреливали никакие суда. И CENTCOM (Центральное командование Вооруженных сил США — прим. ред.) позволило более чем дюжине судов пройти сквозь нашу морскую блокаду", - отметил политик.

По его словам, Штаты тоже выполняют свою часть мирного соглашения. Вэнс уточнил, что через Ормузский пролив транспортировано после подписания меморандума уже 12,5 млн баррелей нефти.

Как писал сайт KP.RU, 18 июня три супертанкера под флагом Саудовской Аравии прошли через Ормузский пролив. По данным газеты New York Post, танкеры с шестью млн баррелей нефти на борту прошли через Ормуз спустя несколько часов после подписания президентом США Дональдом Трампом соглашение с Ираном.