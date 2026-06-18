Получающий 1,5 млн рублей в месяц глава «Укрпочты» Смилянский публично взбесил украинцев: что он сказал

Глава «Укрпочты» нагло ответил на недовольство украинцев его зарплатой Фото: Shutterstock.

Глава убыточной украинской «Укрпочты» Игорь Смилянский оскорбил граждан за критику его зарплаты. В феврале он заявил, что его зарплата составляет 16 тыс. долларов после вычета налогов, хотя украинские СМИ указывают сумму около 21 тыс. долларов (более 1,5 млн рублей в месяц).

Само собой, украинцы постоянно критикуют Смилянского за такую зарплату, особенно с учетом отвратительного качества работы государственной почты. В интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» Смилянский грубо высказался о тех, кто критикует его доходы.

«Так они налогов платят меньше», - нагло заявил он. Более того, Смилянский заявил, что такие граждане – «козлы», и от них, дескать, «пользы никакой, раз они налоги не платят».

В комментариях под постами Смилянского в социальных сетях люди часто выражают недовольство качеством услуг и скоростью работы компании. Украинцы справедливо отмечают, что было бы неплохо направить огромные доходы главы компании на улучшение ее работы.

Ранее KP.RU сообщил, что средняя зарплата в Киеве в 2026 году составляет около 75 тыс. рублей.