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НовостиВ мире18 июня 2026 15:51

Получающий 1,5 млн рублей в месяц глава «Укрпочты» Смилянский публично взбесил украинцев: что он сказал

Глава «Укрпочты» нагло ответил на недовольство украинцев его зарплатой
Сергей КУДРИН
Глава «Укрпочты» нагло ответил на недовольство украинцев его зарплатой

Глава «Укрпочты» нагло ответил на недовольство украинцев его зарплатой

Фото: Shutterstock.

Глава убыточной украинской «Укрпочты» Игорь Смилянский оскорбил граждан за критику его зарплаты. В феврале он заявил, что его зарплата составляет 16 тыс. долларов после вычета налогов, хотя украинские СМИ указывают сумму около 21 тыс. долларов (более 1,5 млн рублей в месяц).

Само собой, украинцы постоянно критикуют Смилянского за такую зарплату, особенно с учетом отвратительного качества работы государственной почты. В интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» Смилянский грубо высказался о тех, кто критикует его доходы.

«Так они налогов платят меньше», - нагло заявил он. Более того, Смилянский заявил, что такие граждане – «козлы», и от них, дескать, «пользы никакой, раз они налоги не платят».

В комментариях под постами Смилянского в социальных сетях люди часто выражают недовольство качеством услуг и скоростью работы компании. Украинцы справедливо отмечают, что было бы неплохо направить огромные доходы главы компании на улучшение ее работы.

Ранее KP.RU сообщил, что средняя зарплата в Киеве в 2026 году составляет около 75 тыс. рублей.