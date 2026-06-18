Суд не стал приостанавливать взыскание с Euroclear 200 млрд евро по иску ЦБ РФ. Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство бельгийского Euroclear о приостановке принудительного взыскания 200 млрд евро по иску Центрального банка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников закрытого заседания.

«В приостановлении исполнительного производства отказано», - говорится в заявлении источника.

Напомним, что иск к Euroclear Центробанк подал в начале декабря 2025 года на фоне заморозки российских активов в ЕС и планами Европы по их передаче третьим лицам.

Ранее KP.RU сообщал, что союзные РФ государства могут исполнить решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 200 млрд евро с Euroclear. Как заявил профессор Университета Гельмы в Алжире Махлюф Вадиа, они могут быть выполнены в силу соглашений с российской стороной.