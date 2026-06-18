Будущий легкоатлетический манеж в Чебоксарах получил партнера в лице крупного банка

ПСБ выступит партнером проекта по строительству легкоатлетического манежа в столице Чувашии. Соглашение о сотрудничестве подписали в рамках Чувашского экономического форума заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев, глава Чувашской Республики Олег Николаев, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский и исполнительный директор Агентства инвестиционного развития Чувашской Республики Денис Васильев.

Новый спортивный объект расширит городскую инфраструктуру для тренировок и проведения соревнований, а также будет способствовать развитию массового спорта и подготовке спортсменов в регионе.

«ПСБ последовательно поддерживает проекты, направленные на повышение качества жизни и создание современной социальной, в том числе спортивной, инфраструктуры. Строительство легкоатлетического манежа в Чебоксарах станет важным вкладом в развитие спортивной базы Чувашской Республики, позволит расширить возможности для занятий легкой атлетикой, подготовки спортсменов и популяризации здорового образа жизни среди жителей региона. Реализация таких инициатив способствует созданию комфортной среды для жизни и открывает новые возможности для развития спорта», — отметил Дмитрий Макеев.

«Строительство нового легкоатлетического манежа в Чебоксарах — долгожданный и значимый шаг на пути развития мощной современной спортивной базы Чувашии. Этот объект станет не только площадкой для подготовки талантливых спортсменов и проведения крупных всероссийских и международных мероприятий, но и важным центром активного досуга для всех жителей Чувашии. Новый манеж создаст новые рабочие места, улучшит инфраструктуру региона и привлечет туристов, что, безусловно, повысит качество жизни в нашей республике. Я благодарю ПСБ в лице Петра Михайловича Фрадкова и команду Всероссийской федерации легкой атлетики за совместную работу», — сказал Олег Николаев.

Всероссийская федерация легкой атлетики будет осуществлять экспертную поддержку спортивной составляющей будущего манежа. ВФЛА проведет анализ и оценку соответствия объекта современным требованиям, необходимым для проведения спортивных мероприятий, а также разработает рекомендации по его дальнейшей работе.

«Чувашская Республика имеет сильные спортивные традиции, на ее территории регулярно проходят крупные соревнования. Например, в эти дни в Чебоксарах проходит Кубок России по легкой атлетике с участием сильнейших спортсменов страны. Строительство современного легкоатлетического манежа – важный шаг для развития легкой атлетики в регионе. ВФЛА готова обеспечить профессиональную экспертизу проекта, чтобы новый манеж полностью соответствовал требованиям и стал эффективной площадкой для тренировок и стартов различного уровня», - прокомментировал Юрий Борзаковский.