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НовостиЗдоровье18 июня 2026 16:13

Диетолог рассказала, какая рыба спасает от мигрени

Диетолог Редина порекомендовала есть скумбрию для улучшения здоровья
Мила ГЕНЬ
Диетолог рассказала, какая рыба спасает от мигрени

Диетолог рассказала, какая рыба спасает от мигрени

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Скумбрия уменьшает воспалительные процессы в организме, которые могут быть связаны с приступами мигрени, и полезна людям, страдающим артритами и воспалительными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, связь между употреблением скумбрии и снижением частоты мигреней действительно существует. Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшать хроническое воспаление. Рацион многих людей содержит избыток омега-6 жирных кислот из фастфуда и полуфабрикатов, а скумбрия помогает восстановить баланс и тем самым может снижать риск приступов. При этом диетолог подчеркнула, что рыба не является лекарством — при хронической мигрени одной скумбрией проблему не решить, но регулярное присутствие ее в рационе может уменьшить частоту приступов.

Скумбрия особенно полезна людям с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний: омега-3 помогают поддерживать здоровье сосудов и снижают вероятность атеросклероза. Людям после 40 лет стоит включать жирную морскую рыбу в рацион не реже двух раз в неделю. Кроме того, регулярное употребление скумбрии может уменьшать воспаление при заболеваниях суставов и снижать чувство скованности.

Жирные кислоты необходимы для нормальной работы нервной системы. Скумбрия полезна людям с высокими умственными нагрузками, студентам и пожилым — она помогает поддерживать память, концентрацию внимания и когнитивные функции. Рыба содержит полноценный белок, витамин D, йод, селен и витамины группы В и остается одним из лучших природных источников витамина D для жителей России.

С осторожностью скумбрию следует употреблять людям с заболеваниями печени, желчного пузыря и поджелудочной железы в стадии обострения. Диетолог советует не злоупотреблять копченой рыбой из-за высокого содержания соли и выбирать запеченную, отварную или приготовленную на пару.