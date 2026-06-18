Диетолог рассказала, какая рыба спасает от мигрени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Скумбрия уменьшает воспалительные процессы в организме, которые могут быть связаны с приступами мигрени, и полезна людям, страдающим артритами и воспалительными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, связь между употреблением скумбрии и снижением частоты мигреней действительно существует. Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшать хроническое воспаление. Рацион многих людей содержит избыток омега-6 жирных кислот из фастфуда и полуфабрикатов, а скумбрия помогает восстановить баланс и тем самым может снижать риск приступов. При этом диетолог подчеркнула, что рыба не является лекарством — при хронической мигрени одной скумбрией проблему не решить, но регулярное присутствие ее в рационе может уменьшить частоту приступов.

Скумбрия особенно полезна людям с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний: омега-3 помогают поддерживать здоровье сосудов и снижают вероятность атеросклероза. Людям после 40 лет стоит включать жирную морскую рыбу в рацион не реже двух раз в неделю. Кроме того, регулярное употребление скумбрии может уменьшать воспаление при заболеваниях суставов и снижать чувство скованности.

Жирные кислоты необходимы для нормальной работы нервной системы. Скумбрия полезна людям с высокими умственными нагрузками, студентам и пожилым — она помогает поддерживать память, концентрацию внимания и когнитивные функции. Рыба содержит полноценный белок, витамин D, йод, селен и витамины группы В и остается одним из лучших природных источников витамина D для жителей России.

С осторожностью скумбрию следует употреблять людям с заболеваниями печени, желчного пузыря и поджелудочной железы в стадии обострения. Диетолог советует не злоупотреблять копченой рыбой из-за высокого содержания соли и выбирать запеченную, отварную или приготовленную на пару.