Мурашко: Пострадавшим при атаке дрона на автобус оказана помощь в полном объеме Фото: канал в "Максе" врио главы Брянской области Егора Ковальчука

Специалисты Минздрава России и Белоруссии при оказании помощи пострадавшим после атаки украинских боевиков на автобус с детьми в Брянской области работали слаженно, раненым оказана помощь в полном объеме. Об этом журналистам сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Медицинская помощь оказана в полном объеме. Это спортивная команда с сопровождающими взрослыми, получившими ранения в результате атаки беспилотника", - сказал министр.

Он отметил, что все пациенты полностью стабилизированы. Дополнительно выдвигались бригады медиков из Брянска, добавил глава ведомства.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее президент РФ Владимир Путин поручил Михаилу Мурашко срочно оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области.

Напомним, утром 17 июня украинские боевики атаковали автобус с белорусскими детьми в Брянской области. В салоне находилась детская футбольная команда с сопровождающими, они ехали на отдых в Геленджик.