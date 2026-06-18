Юрист объяснил, какие деньги считаются общими при разводе

При разводе учитываются все общие доходы семьи. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

При разводе супругов часто возникает вопрос, какие именно доходы подлежат разделу и считаются общими. Зарплата, премии, доходы от бизнеса, дивиденды и даже средства от продажи имущества, купленного в браке, обычно входят в совместную собственность, рассказал юрист-медиатор Дмитрий Хрулев. Об этом пишет «Газета.Ru».

«При разводе деньги на счете часто становятся отдельной точкой конфликта. Кажется, что если счет открыт на одного супруга, то и накопления принадлежат ему. В семейном праве такая логика обычно не работает», – пояснил эксперт.

Суд в таких спорах прежде всего оценивает происхождение средств: когда они были получены, из какого источника и связаны ли с общим семейным бюджетом. По словам специалиста, если деньги заработаны в браке и размещены на счетах или вложены в активы, они, как правило, считаются совместным имуществом, даже если оформлены на одного из супругов.

Личными остаются средства, полученные до брака, по наследству или в дар, но это нужно подтвердить документами. Юрист также предупреждает: попытки срочно вывести деньги перед разводом или переписать их на родственников могут быть учтены судом и повлиять на раздел имущества.

Ранее телеканал 360.ru писал, что в России растет интерес к брачным договорам. Все больше супругов заранее фиксируют условия раздела имущества.