В анализах участника Евровидения Кенана Догулу нашли следы наркотиков

Турецкий певец Кенан Догулу, выступавший от Турции на «Евровидении-2007», попал в неприятную ситуацию, связанную с наркотиками. Фото: Anadolu / Contributor/gettyimages.com

Турецкий певец Кенан Догулу, выступавший от Турции на «Евровидении-2007», попал в неприятную ситуацию, связанную с наркотиками. Генпрокуратура Стамбула проводит масштабную антинаркотическую операцию, в рамках которой у артиста выявили следы запрещенных веществ в анализах. Телеканал NTV сообщил, что аналогичные результаты анализов получены и у семи других известных личностей, включая артистов и предпринимателей.

11 июня в ходе полицейских операций, санкционированных прокуратурой, было арестовано 22 человека. После проверки часть задержанных отпустили, а остальных оставили под судебным наблюдением.

Среди задержанных оказался старший брат Кенана Догулу, Озан, который работает диджеем и музыкальным продюсером. В анализах Яшара Ипека, певца арабской и поп-музыки, Бердана Мардини, певца курдского происхождения, а также Эниса Арыкана, популярного актера и комика, тоже были обнаружены наркотики.

В список подозреваемых также вошли два крупных предпринимателя, а также Али Эфе Безджи, топ-менеджер строительной компании BESA Holding и бывший член правления футбольного клуба «Бешикташ».

Ранее KP.RU сообщил, что 18 июня был задержан турецкий актер Эрдем Кайнарджа, также за наркотики.