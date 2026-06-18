Вэнс: США сохранили санкции против Ирана, кроме ограничений на экспорт нефти Фото: REUTERS.

Вашингтон сохранил ограничительные меры против Тегерана, за исключением санкций, касающихся иранского нефтяного экспорта. Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Санкции остаются в силе, за исключением нефтяных санкций, о которых я говорил. Они перестали быть эффективными", - сказал он.

По словам политика, цель этих рестрикций заключалась в том, чтобы снизить цену, которую Исламская республика получает за баррель нефти. Эти санкции больше не работали.

Вэнс добавил, что Вашингтон не планирует отменять другие ограничения до тех пор, пока Тегеран не выполнит свои обязательства в рамках соглашения. При этом, если Иран не будет соблюдать достигнутые договоренности, все послабления могут быть отменены, подчеркнул вице-президент США.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вэнс заявил, что США фактически сняли блокаду морских портов Ирана, а Исламская республика стала позволять торговым судам проходить через Ормузский пролив.