Правительство Украины ограничило доступ к азартным играм для военных ВСУ Фото: REUTERS.

Украинский кабмин принял постановление, которое ограничивает доступ к азартным играм для военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации страны.

"Военным будут ограничивать доступ к азартным играм, правительство приняло постановление. Защищаем военнослужащих и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости... Решение выработали вместе с минобороны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на данный момент ведется техническая подготовка к запуску автоматической проверки пользователей таких сервисов через государственные электронные реестры. В случае попытки входа будут заблокированы лица из реестра военных и лудоманов, которым ограничен доступ к азартным играм.

Как писал сайт KP.RU, ранее пленный ВСУ Вячеслав Танцюра сообщил, что украинские командиры отбирают карточки у солдат, уходящих на позиции, а затем используют их для азартных игр.