Вэнс: Церемония подписания сделки США и Ирана может пройти в выходные Фото: REUTERS.

Церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может состояться в предстоящие выходные. Об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Не знаю, когда именно. Подозреваю, что в эти выходные, но не уверен», - рассказал Вэнс журналистам.

Как уточнил вице-президент США, торжественная церемония подписания сделки должна пройти в Швейцарии. При этом Вэнс ответил, что все будет зависеть от иранской стороны, которая должна прибыть на мероприятие.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. Соглашение между Вашингтоном и Тегераном предусматривает открытие Ормузского пролива и 60-дневный период для переговоров по окончательной сделке между странами.