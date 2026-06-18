Можно ли отменить брачный договор из-за «нечестного» раздела: адвокат дал ответ

Юрист раскрыл, в каком случае брачный договор признают недействительным. Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Адвокат Сергей Жорин рассказал, можно ли отменить брачный договор, если один из супругов получил по нему больше имущества. Само по себе неравное распределение долей не делает договор недействительным и не является основанием для его отмены. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Что касается имущества, супруги вправе в брачном договоре заранее определить режим собственности. Например, установить доли, закрепить, что гараж полностью принадлежит мужу, квартира – в определенных пропорциях, а иное имущество – тому супругу, на кого оно оформлено. Брачный договор как раз и нужен, чтобы отступить от режима равенства», – отметил специалист.

При этом оспорить брачный договор все же возможно, но только в исключительных случаях. Для этого нужно доказать, что условия ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение при разводе или есть другие основания недействительности сделки. Простого аргумента о том, что «кому-то досталось больше», недостаточно.

Юрист подчеркнул, что «крайне неблагоприятным положением» считается ситуация, когда один супруг фактически остается почти без имущества. В остальных случаях суды, как правило, не пересматривают такие соглашения.

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