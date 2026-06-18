Вэнс: США ведут переговоры с Кубой о возможных переменах на острове Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает с правительством Кубы возможные изменения в кубинской политике. Вэнс выразил надежду на улучшение отношений между двумя странами, если Гавана будет принимать решения, которые нужны Вашингтону.

«Сейчас мы ведем переговоры с кубинским правительством о том, как они могли бы изменить свой подход и изменить эту ситуацию. Посмотрим, что они сделают. Если они будут принимать разумные решения, у нас будут гораздо лучшие отношения с этим островом», - сказал Вэнс.

При этом вице-президент США отметил, что делается все это, якобы, с целью сделать кубинский народ «счастливым и успешным». Примерно с той же целью американцы бомбили Иран, Югославию, Венесуэлу, Сирию и многие-многие другие страны.

Ранее KP.RU сообщил, что в начале года Куба обвинила Трампа в военном вмешательстве и шантаже.