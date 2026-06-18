Вэнс пообещал важные перемены для Ближнего Востока: что он сказал

Вэнс: США значительно сократят военное присутствие на Ближнем Востоке Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что если Тегеран выполнит условия сделки, Соединённые Штаты уменьшат военное присутствие на Ближнем Востоке до уровня, который был до конфликта с Ираном. Однако сокращать военное присутствие до более низкого уровня Вашингтон не намерен.

«Мы отведем войска, до уровня, который был до конфликта. То есть мы не собираемся держать там пару дополнительных ударных групп с авианосцами. Иранцы этого не хотят, правда. Мы тоже не хотим», - сказал Вэнс журналистам в ходе пресс-конференции в Белом доме 18 июня.

Напомним, что в марте 2026 года Иран заявил об уничтожении всех американских военных баз на Ближнем Востоке, и даже объявлял охоту на военнослужащих США, сбежавших с разрушенных объектов.

При этом со стороны Вашингтона звучали аналогичные заявления, вроде слов президента США Дональда Трампа о якобы ликвидации всего иранского флота, всей авиации и так далее.