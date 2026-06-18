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НовостиВ мире18 июня 2026 17:27

СЕНТКОМ: США прекратили морскую блокаду портов Ирана

Все усилия по обеспечению военной блокады со стороны США прекращены
Сергей ГАПЧУК
СЕНТКОМ: США прекратили морскую блокаду портов Ирана

СЕНТКОМ: США прекратили морскую блокаду портов Ирана

Фото: REUTERS.

Американские военные прекратили морскую блокаду и больше не препятствуют движению судов, следующих в порты Ирана или покидающих их. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

"Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них", - говорится в сообщении.

В СЕНТКОМ отметили, что американские вооруженные силы не препятствуют транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и из них. Все усилия по обеспечению военной блокады со стороны США прекращены.

При этом было отмечено, что американские военные корабли продолжат находиться в регионе для контроля за выполнением достигнутых договоренностей.

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты фактически сняли блокаду морских портов Ирана, а Исламская республика стала позволять торговым судам проходить через Ормузский пролив. Вэнс отметил, что Вашингтон в свою очередь также выполняет свою часть мирного соглашения.