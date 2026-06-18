Умер Игорь Макаров, мультипликатор, шаржист, член Союза кинематографистов РФ

В возрасте 82 лет умер Игорь Макаров, член Союза кинематографистов России, мультипликатор. Фото: vk.com/unikinorf

В возрасте 82 лет умер Игорь Макаров, член Союза кинематографистов России, мультипликатор. Об этом сообщили в соцсетях организации.

«18 июня 2026 года на 83-м году жизни не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича», — говорится в публикации.

Отмечалось, что Макаров был художником-постановщиком Главной редакции музыкальных программ ТВ, автором декораций к программам «Артлото», «Вокруг смеха», «Бенефис» и других. Также являлся главным художником телекомпании REN TV.

Как писал сайт KP.RU, 30 марта стало известно, что в возрасте 85 лет умер член Союза кинематографистов России Игорь Мордмиллович. В его фильмографии кинооператора свыше 110 фильмов. В разные годы он работал ассистентом оператора Центральной студии документальных фильмов, а также оператором отдела производства фильмов Центрального телевидения.