Ребенка чудом удалось спасти от крокодилов: неадекват швырнул 3-летнего мальчика в вольер

В Британии мужчина бросил 3-летнего ребенка в вольер с крокодилами Фото: Shutterstock.

В Британии произошел жуткий инцидент: невменяемый 30-летний посетитель зоопарка, житель графства Норфолк, подошел к 3-летнему ребенку (не своему), взял его на руки и... швырнул в вольер к крокодилам. Малыша успели спасти до того, как хищные рептилии разорвали его на части, однако ребенок все равно получил серьезные травмы.

Произошло это в британском городке Хантингдоншир, пресс-служба полиции которого и сообщила об инциденте. В городе находится частный зоопарк, куда съезжаются жители окрестных деревень и городов. 30-летнего приезжего, бросившего ребенка к крокодилам, оперативно задержали - ему светит статья о попытке убийства.

При этом местная полиция не уверена, знали ли ребенок и мужчина друг друга. Не уточняется также, где были родители мальчика, которого бросили в вольер. Однако сейчас ребенок госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии - врачи уверены, что при должной медицинской помощи ему удастся восстановиться.

Ранее KP.RU сообщил, что в одной из деревень Индонезии крокодил убил 10-летнего ребенка и пронес его тело перед местными жителями.