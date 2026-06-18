Мема: Безмозглая Каллас призывает к давлению на Москву и поддержке Киева Фото: REUTERS.

Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас об ограничениях в отношении России и поддержке киевского режима вызывают много вопросов. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х.

"Безмозглая глава европейской дипломатии открыто призывает к враждебным действиям против России. Это представляет собой радикальный сдвиг в риторике", — написал он.

Мема подчеркнул, что призывы еврочиновницы к санкционному давлению на Москву, которые звучат одновременно с ее поддержкой атак ВСУ на территорию России, являются немыслимыми.

Как писал сайт KP.RU, ранее Армандо Мема заявил, что Каллас следует усилить лечение собственной психики, а не санкции против России. По его словам, у главы евродипломатии галлюцинации и она говорит вещи, в которых нет смысла.