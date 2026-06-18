Лавров: Турция хочет быть полезной в процессе переговоров по Украине Фото: REUTERS.

Турция заинтересована в том, чтобы не просто предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию на Украине, а быть полезной в процессе достижения мира. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Одна из основных тем <...> заключалась в том, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезной в переговорах», - рассказал министр журналистам.

Лавров подчеркнул, что это может произойти, если обе стороны переговоров сочтут инициативу возможной.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что власти Турции подтвердили готовность предоставить площадку для дальнейших контактов по урегулированию украинского конфликта. Он напомнил, что несколько раундов переговоров между Москвой и Киевом уже проходили на турецкой территории.