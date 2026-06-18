Верховный лидер Ирана Хаменеи разрешил заключение меморандума с США Фото: REUTERS.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что дал разрешение на заключение меморандума с США об окончании вооруженного конфликта. Хаменеи подчеркнул, что придерживался иного мнения в заключении соглашении с американцами.

"Уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления...", - говорится в послании.

Верховный лидер отметил, что после этого дал разрешение на заключение меморандума с Вашингтоном.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Исламской республики Масуд Пезешкиан назвал подписанный с США меморандум о завершении военного конфликта историческим документом.

Напомним, документ о мире из 14 пунктов ранее был дистанционно подписан президентом США Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом.