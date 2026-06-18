"Пошел отдыхать, устал": Путин шуткой обыграл заминку с переводчиком для премьера Камбоджи

Путин пошутил из-за заминки с переводчиком для премьера Камбоджи Манета Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин с иронией отреагировал на заминку перед началом встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом из-за отсутствия переводчика.

В начале своей речи глава государства обратил внимание, что собеседник не слышит синхронного перевода. "Все в порядке?" - уточнил российский лидер по-английски у премьера Камбоджи. "Функционирует? Нет?" - добавил уже по-русски президент.

Затем после того, как к Манету подошел специалист, Путин снова поинтересовался - "Вы не слышите переводчика?" Премьер утвердительно кивнул, и тогда Путин в шутку предположил: "Пошел отдыхать, наверное. Устал. Сейчас мы его найдем". Премьер Камбоджи рассмеялся в ответ.

Через некоторое время переводчик для камбоджийского премьера пришел и после этого началась непосредственно протокольная часть встречи.

Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе встречи с представителями мировых СМИ на ПМЭФ Владимир Путин пошутил над немецким журналистом. Ведущий мероприятия и гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов перед вопросом немецкого журналиста спросил у него, действительно ли ФРГ готовится к военному конфликту с Россией. Глава государства сказал, что он протестует, а журналист можете не отвечать. Ведь тот здесь не на допросе, а сам в качестве следователя.