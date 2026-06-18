Средства ПВО сбили 234 дрона ВСУ над регионами РФ в течение дня Фото: Минобороны РФ.

Российские системы противовоздушной обороны в течение дня 18 июня уничтожили над несколькими регионами страны 234 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В течение дня в период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа...", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что дроны противника ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Крыма.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили 992 вражеских беспилотника над несколькими российскими регионами. Кроме того, были уничтожены 10 управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS и четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго".