Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил, что был против переговоров и сделки с США Фото: REUTERS.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что изначально выступал против проведения переговоров с США и заключения сделки. Об этом он сообщил в обращении к населению исламского государства.

«Лично я в принципе придерживался иного мнения, однако, учитывая гарантии, которые уважаемый президент как глава Высшего совета национальной безопасности дал мне от своего имени, <...> я дал свое согласие», - отметил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана подчеркнул, что именно президент страны Масуд Пезешкиан переубедил его в этом вопросе. По словам Хаменеи, глава государства заявил, что готов нести ответственность за решение Тегерана заключить сделку с Вашингтоном.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Иран подписали меморандум из 14 пунктов о прекращении конфликта на Ближнем Востоке. При этом американский президент Дональд Трамп заявил, соглашение о взаимопонимании между странами не является окончательным документом.