Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 19:26

В ФАС опровергли сообщения об индексации коммунальных тарифов с 1 июля

ФАС напомнила, что ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги пройдет с 1 октября 2026 года
Мария МАМАЕВА
В ФАС опровергли сообщения об индексации коммунальных тарифов с 1 июля

В ФАС опровергли сообщения об индексации коммунальных тарифов с 1 июля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности», - говорится в заявлении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы повышении коммунальных тарифов в стране. Представители ФАС напомнили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября текущего года. При этом уровень их изменений не будет превышать планку, установленную правительством России.

Ранее KP.RU сообщал, что с начала 2026 года ФАС совместно с Генпрокуратурой проверила тарифы на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах РФ. Нарушения были выявлены в 65 регионах.