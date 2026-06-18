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НовостиОбщество18 июня 2026 19:39

ТЦ «Мега Белая Дача» в Москве возобновит работу после атаки ВСУ с 19 июня

ТЦ «Мега Белая Дача» возобновит работу с 19 июня после временного закрытия на фоне масштабной атаки ВСУ по Московской области
Мария МАМАЕВА
ТЦ «Мега Белая Дача» в Москве возобновит работу после атаки ВСУ с 19 июня. Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

ТЦ «Мега Белая Дача» в Москве возобновит работу после атаки ВСУ с 19 июня. Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Торговый центр «Мега Белая Дача» в подмосковных Котельниках возобновит полноценную работу с 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба ТЦ.

«Завтра «Мега Белая Дача» возобновит работу в обычном режиме и наш торговый центр будет вновь открыт для гостей», - говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что расположенный в Подмосковье ТЦ временно приостановил свою работу на фоне масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов. Напомним, что киевский режим атаковал Москву и Московскую область в ночь на четверг, 18 июня.

Как заявил губернатор региона Андрей Воробьев, в результате атаки украинских дронов на Подмосковье ранения получили 17 человек, включая двух детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.