Ушаков: Россия не знала о проведении встречи G7 в день саммита Россия - АСЕАН. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Российская сторона не знала о проведении встречи лидеров стран G7, организовывая саммит Россия - АСЕАН. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя в беседе с ИС «Вести» близкие даты двух мероприятий

«Не знаю, по крайней мере, когда мы планировали этот саммит, о «семерке» и не думали и даже не знали, что на эти дни намечалось проведение саммита в Эвиане. Мы об этом не знали. Но даже знать не хотели», - подчеркнул Ушаков.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин прокомментировал прошедший саммит РФ - АСЕАН. Как заявил глава государства, мероприятие свидетельствует о реальной заинтересованности в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества участников ассоциации. Напомним, что саммит проходит в Казани 17-19 июня.