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НовостиПолитика18 июня 2026 20:08

Ушаков: На саммите G7 был только негатив и ничего хорошего

Ушаков заявил, что на саммите «Большой семерки» во Франции не было ничего хорошего, только негатив
Мария МАМАЕВА
Ушаков: На саммите G7 был только негатив и ничего хорошего. Фото: MAXIM SHIPENKOV/DPA/TACC

Ушаков: На саммите G7 был только негатив и ничего хорошего. Фото: MAXIM SHIPENKOV/DPA/TACC

На саммите «Большой семерки» во Франции не было ничего хорошего, только сплошной негатив. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Да, там, я бы сказал, ничего особенно хорошего, только негатив», - отметил он, комментируя мероприятие.

Ушаков подчеркнул, что российская сторона не знала и даже не думала о проведении встречи лидеров стран G7 при организации саммита Россия - АСЕАН в Казани, проходящего 17-19 июня. Так помощник главы государства прокомментировал совпадение дат двух мероприятий.

Как сообщал KP.RU, ранее Юрий Ушаков заявил, что на саммите G7 лидеры стран Европы «накачивали» президента США Дональда Трампа неполезными и вредными идеями, активно обсуждая тему конфликта на Украине.