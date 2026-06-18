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НовостиВ мире18 июня 2026 20:40

"Пастух Белого дома": ФБР раскрыло организатора атаки дронов в день рождения Трампа

Попытку атаки на Белый дом в день рождения Трампа организовал мигрант из Мексики
Мария ПАНЮТИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Нелегальный мигрант из Мексики оказался ключевым организатором предотвращенного нападения на Белый дом в день рождения президента Дональда Трампа. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

Сотрудники ФБР 14 июня задержали Авраама Эрмосильо Альвареса, известного среди участников заговора под псевдонимом Shepherd ("Пастух"). Именно он занимался разработкой плана атаки, координацией действий и руководством подготовкой операции.

Согласно материалам ФБР, в переписке с сообщниками Альварес подробно расписывал порядок действий и призывал их действовать максимально смертоносно. Он въехал в США в 2001 году по туристической визе категории B-2, однако после истечения срока ее действия страну не покинул.

Ранее KP.RU сообщал, что за последние два года Трамп четыре раза подвергался покушениям. Очередная попытка нападения на президента США произошла 26 апреля в отеле Washington Hilton, где начинался традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома.