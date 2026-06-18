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НовостиОбщество18 июня 2026 20:38

Суд в Москве зарегистрировал 2 протокола на Чирикову* по закону об иноагентах

На Евгению Чирикову* составили два протокола о нарушении закона об иноагентах
Мария ПАНЮТИНА
Евгения Чирикова* Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгения Чирикова* Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Коптевский районный суд Москвы зарегистрировал два административных дела в отношении экоактивистки Евгении Чириковой*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, оба протокола в отношении Чириковой* составлены по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Для физических лиц санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. На данный момент дата рассмотрения дел судом не назначена.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества релокантов, выступивших против своей Родины. С 1 сентября их имущество смогут использовать для взыскания штрафов, в том числе по делам о дискредитации армии и распространении фейков о СВО.

* - лицо, признанное иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга