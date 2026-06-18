Российский хакер PalachPro: При кибератаке на Украину и Европу использовался ИИ Фото: Shutterstock.

В масштабной атаке в Восточной Европе и на Украине по захвату 50 тыс. камер помогли российские технологии и искусственный интеллект. Об этом «Радио КП» рассказал хакер PalachPro.

По словам источника, искусственный интеллект помог собрать данные в единую специализированную базу. Так, хакер и группировка NoName057(16) получили доступ ко всему необходимому.

«Он по выделенному диапазону от вэб-камеры (не будем уточнять, что именно мы искали), собрал все в единую специализированную базу и теперь мы владеем доступом ко всему необходимому», — сказал собеседник.

Хакер добавил, что камеры сейчас буквально как «глаз бога». Источник пояснил, что цели у ИИ для взлома камер отличаются.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что группировка NoName057(16) и хакер PalachPro взломали 50 тыс. камер в Европе и на Украине в ходе операции Broken Byte. Сама акция стартовала 15 июня 2026 года на фоне саммита G7 во Франции.