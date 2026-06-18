Картаполов: иностранная помощь Киеву превысила 550 млрд долларов за четыре года. ФОТО: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

За четыре года Украина получила из-за рубежа свыше 550 млрд долларов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов для журнала «Национальная оборона».

«Страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку. Фактически на Украине Вооруженным силам Российской Федерации противостоит экономическая и военная мощь коллективного Запада», — сказал Картаполов.

Также уточняется, что более 20 государств поставляют Киеву военную технику. С февраля 2022 года ВСУ получили свыше 1 тыс. танков, 6,5 тыс. бронемашин, 2 тыс. орудий, свыше 200 самолетов и вертолетов, около 100 тыс. дронов, а также ракеты и снаряды в больших объемах.

Как подчеркнул Картаполов, вопреки значительной военно-технической и финансовой помощи Киеву с Запада, российская армия овладела стратегическим преимуществом и продолжает его удерживать.

Немногим ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация на передовой говорит о приближении окончания конфликта на Украине.