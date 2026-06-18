Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Истинная цель европейских лидеров заключается не в переговорах с Россией, а в сохранении действующего режима в Киеве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат уточнил, что заявления о готовности к диалогу с Москвой со стороны ЕС являются тактическим прикрытием и элементом геополитической стратегии Запада.

"Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих", - отметил министр в статье для "Украина, Европа и глобальная безопасность".

Лавров добавил, что Украина рассматривается Евросоюзом как "ударный кулак" будущих европейских вооруженных сил, которые могут быть автономны от США и НАТО.

Ранее KP.RU сообщал, что страны Евросоюза лишь делают вид, что хотят дипломатического решения украинского кризиса. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что на деле же они продолжают подталкивать Киев к боевым действиям.