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НовостиВ мире18 июня 2026 21:55

В центре Нью-Йорка неизвестный устроил стрельбу, вызвав панику среди прохожих

Прохожих охватила паника после выстрелов на Таймс-сквер
Мария ПАНЮТИНА
В центре Нью-Йорка неизвестный устроил стрельбу

В центре Нью-Йорка неизвестный устроил стрельбу

Фото: REUTERS.

В центре Нью-Йорка, в районе площади Таймс-сквер, неизвестный устроил стрельбу. Она вызвала панику среди находившихся поблизости людей. Об этом сообщает телеканал Fox5.

По данным телеканала, очевидцы зафиксировали на видео момент со звуками выстрелов. После этого люди начали стремительно разбегаться и искать укрытие, опасаясь дальнейших инцидентов.

Информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует. Также не сообщается о задержании подозреваемого, обстоятельства происшествия выясняются.