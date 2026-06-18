Выставленный на торги пакет тамбовского «Амбер Талвиса» не нашел покупателя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Росимуществу не удалось реализовать 72,9% акций тамбовской компании «Амбер Талвис». Ранее этот пакет был изъят в пользу государства за поддержку ВСУ. Об этом свидетельствуют данные ГИС «Торги».

Уточняется, что пакет предлагался за 3,9 млрд рублей. Однако заявок на участие не поступило, и аукцион был признан несостоявшимся.

Изъятый у «Амбер Талвис» пакет акций включен в приватизационный план на 2026-2028 года. Само предприятие — один из ведущих игроков спиртового рынка РФ с суточной производительностью 10 тыс. декалитров. На заводе выпускают этанол марок «Люкс» и «Альфа» для алкогольной отрасли, а годовая выручка компании оценивалась в 1,5 млрд рублей.

В июне 2024 года решением Тамбовского районного суда спиртовой завод «Амбер Талвис» был арестован по иску Генеральной прокуратуры. Предприятие принадлежало водочному магнату Юрию Шефлеру*.

* — Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.