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НовостиОбщество18 июня 2026 22:36

Выставленный на торги пакет тамбовского «Амбер Талвиса» не нашел покупателя

Росимущество не продало спиртзавод «Амбер Талвис», изъятый за поддержку ВСУ
Анна ПЕТРОВА
Выставленный на торги пакет тамбовского «Амбер Талвиса» не нашел покупателя

Выставленный на торги пакет тамбовского «Амбер Талвиса» не нашел покупателя

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Росимуществу не удалось реализовать 72,9% акций тамбовской компании «Амбер Талвис». Ранее этот пакет был изъят в пользу государства за поддержку ВСУ. Об этом свидетельствуют данные ГИС «Торги».

Уточняется, что пакет предлагался за 3,9 млрд рублей. Однако заявок на участие не поступило, и аукцион был признан несостоявшимся.

Изъятый у «Амбер Талвис» пакет акций включен в приватизационный план на 2026-2028 года. Само предприятие — один из ведущих игроков спиртового рынка РФ с суточной производительностью 10 тыс. декалитров. На заводе выпускают этанол марок «Люкс» и «Альфа» для алкогольной отрасли, а годовая выручка компании оценивалась в 1,5 млрд рублей.

В июне 2024 года решением Тамбовского районного суда спиртовой завод «Амбер Талвис» был арестован по иску Генеральной прокуратуры. Предприятие принадлежало водочному магнату Юрию Шефлеру*.

* — Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.